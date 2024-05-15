Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarından dolayı İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti

İspanya Kraliyet Sarayı, 17 Mayıs Cuma günü yapılacağını açıkladığı Zelenskiy ile Kral 6. Felipe görüşmesinin iptal edildiğini duyurdu.

Zelenskiy'nin Madrid'de İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüşmeler yapması, güvenlik ve savunma alanlarında ikili işbirliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ayrıca İspanya'nın ardından Portekiz'e geçmesi planlanıyordu.

Diplomatik kaynaklar, Rusya'nın Harkiv'e yönelik saldırılarının artmasından dolayı Zelenskiy'nin bu iki ülkeyi ziyaretlerini ertelemek zorunda kaldığını belirtti.