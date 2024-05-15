İsrail ordusunun, Gazze'de BM bünyesindeki kliniği bombalaması sonucu 10 Filistinli öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra Mahallesinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki bir kliniği bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında yerinden edilmiş 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "Ebu el-Husna" ailesine ait evi hedef alması sonucu 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun, el-Bureyc Mülteci Kampı'nda "Berş" ailesine ait evi bombalaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.