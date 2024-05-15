Parçalı Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2024 10:41

Biden, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarıyı veto edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'e hızlıca silah sevkiyatı yapılmasını" öngören tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceğini bildirdi.

Biden, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarıyı veto edecek
[Fotograf: AFP]

Beyaz Saray, geçen hafta sonu Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarıya yönelik Biden'ın kararına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yönetimin İsrail'e yaklaşımının kasıtlı olarak çarpıtıldığına işaret edilerek, "Biden'ın tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceği" kaydedildi.

Tasarının, ABD Başkanı'nın etkili bir dış politika yürütmesini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada, "Bu tasarı, Başkan'ın başkomutanlık ve dış ilişkileri yürütme yetkisi de dahil olmak üzere Anayasa'nın ikinci maddesi kapsamındaki yetkilerinin ihlali konusunda ciddi endişelere yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğinde son derece kararlı olduğu yinelendi.

İsrail Güvenlik Yardımı Desteği Yasa Tasarısı

ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah göndermeyi durduracaklarını söylemesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Ken Calvert, İsrail yönetimine silah sevkiyatının hızlıca sürdürülmesini öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

"İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarı, ABD'nin İsrail'e "hızlı bir şekilde silah sevkiyatı" yapmasını teklif ediyor. Tasarının bu akşam Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
11:37
Hane halkı büyüklüğü 2023'te 3,14 kişiye geriledi
11:30
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 12 terörist etkisiz
11:23
Endonezya'da heyelan ve sel nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı
11:25
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
11:44
Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik için 24 saat hız denetimi yapılıyor
Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi
Tarihi Mısır Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
Acı içinde acı: Ahıska Türkleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ