Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İtalyan devlet televizyonu Rai'ye konuştu.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmeye hazır olduğuna işaret ett ve "Bir anlaşmaya varmalıyız" diyen Zelenskiy olası bir görüşmede hiçbir ön şartın dayatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayacağız"

Zelenskiy, Rusya'nın 2014 yılında yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna toprağı olan Kırım konusuna da değindi.

Ukrayna'nın Kırım'ı hiçbir zaman Rusya toprağı olarak tanımayacağının altını çizdi.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın komşusu olduğuna işaret ederek

"Rusya'nın geleceğini düşünmeliyiz, Rusya'da gelecekte başka devlet başkanları ve yeni nesiller olacak." dedi.