"Neden geldim Amerika'ya?"

Önce bu soruyu sordular kendilerine, sonra ABD'de başarı hikayelerini yazmaya başladılar.

Sanattan spora, bilimden hukuka Türkiye'nin 32 gurur kaynağı...

Cedi Osman'dan Fahir Atakoğlu'na ABD'de bizi başarıyla temsil eden Türklerin hikayeleri kitaplaştırıldı.

Gazeteci yazar Anıl Sural, alanında bir ilk olan kitabı için ABD'deki farklı şehirlerde alanlarında örnek gösterilen Türklerle bir araya geldi.

"Beyin göçü olabilir fakat kalp göçü olmasın"

5 yıllık emek sonucu ortaya çıkan kitabın tanıtımı, New York ve İstanbul'dan sonra ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.

Gazeteci Yazar Anıl Sural, "Başarılı Türklerin göçmenlik hikayelerini ortaya çıkararak örnek olmalarını istedim. Özellikle Türkiye ve Amerika'daki gençlere rol modeller. Beyin göçü olabilir fakat kalp göçü olmasın. Kalbimiz bizim her zaman Türkiye ile birlikte atıyor. Bu kitaptaki kişiler de öyle. Kimileri Türkiye'ye dönmüş, Amerika'da kazandığı bilgi birikimlerini memleketine aktarıyor. Kimileri de burada kalarak Türkiye'yi başarılı biçimde temsil ediyorlar." dedi.

Kitabın tanıtım toplantıları devam edecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından da desteklenen kitap projesi diasporadaki gurbetçilerimiz için de büyük önem taşıyor.

Washington Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Zeliha Koça Tufan kitap hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok güzel öyküler var. En güzeli de günün sonunda Türkiye'deki kıymetlerimizi de yurt dışından anlamamıza da bazı hayat hikayeleri vesile oluyor. Bunun içinde ayrı bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum."

Kitabın tanıtım toplantıları önümüzdeki günlerde ABD'nin farklı şehirlerinde yapılmaya devam edecek.