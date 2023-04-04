Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Finlandiya’yı NATO’ya üye olmasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, “Rus saldırganlığı karşısında ittifak, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, NATO’nun 11-12 Temmuz'da toplanacak Vilnius Zirvesi'nin Ukrayna’yı Avrupa-Atlantik hedefine yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.