Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, enerji topluluklarını desteklemek ve Çin gibi rakiplere bağımlılığı azaltmak amacıyla yeni adımlar atılacağı duyuruldu.

Söz konusu adımların, Amerikan tedarik zincirlerini güçlendirerek kömür, petrol ve gaz işçilerinin yeni temiz enerji ekonomisinden faydalanmasına yardımcı olmak için yeni yatırımları teşvik edeceğine vurgu yapılan açıklamada, yapılacak girişimler hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, mevcut ve eski madencilik alanlarındaki temiz enerji projeleri için 450 milyon dolar da dahil, kömür topluluklarını desteklemek için yüz milyonlarca dolar kaynak aktarılacağı hatırlatıldı.

ABD Enerji Bakanlığı'nın daa kömür külü, asit maden drenajı ve diğer maden atıklarından nadir toprak ve diğer kritik mineralleri çıkaracak yerli bir rafineri için tasarım çalışmalarını tamamlamak üzere North Dakota ve West Virginia üniversitelerine 16 milyon dolar sağlayacağı bilgisi verilen açıklamada eski kömür madenciliği kasabaları gibi enerji topluluklarına yeni kaynaklar sağlamak için 11 federal kurumun birlikte çalıştığı da vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Gelir İdaresi (IRS) ile birlikte yatırımları kömür topluluklarına yönlendirmeye yönelik teşviklerin yer aldığı kılavuz yayımlandı.

Temiz enerji projeleri kapsamında yatırım ve üretim vergi teşviklerine ilişkin detayların aktarıldığı açıklamada, enerji topluluklarının faydalanabileceği imkanlar da paylaşıldı.