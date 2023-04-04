Kenya'nın Baringo bölgesinde içerisindeki 6 yolcuyla birlikte 1993 yılında kaza geçiren Kiir'in uçağından geriye kalanlar yıllarca köyün sakinleri tarafından saklandı.

Kaza yerindeki belgeleri saklayan aile yıllar sonra bugün köylerinde yapılan törenle tüm eşyaları Güney Sudan Başkanlık İşleri Bakanı Barnaba Benjamin'e teslim etti.

Benjamin, Güney Sudan'ın teşekkür için bölgedeki bir hastaneye travma merkezi kuracağını belirtti.

O dönem Güney Sudan Halk Kurtuluş Ordusu'nun başında bulunan Kiir'in kaza sırasında yanında bulunanlardan biri ölmüştü. Kenya'nın başkenti Nairobi'den Güney Sudan'a giden uçağın içinde Norveçli doktorlar ve 1 İngiliz vatandaşı da bulunuyordu.

Güney Sudan, 2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.