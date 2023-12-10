Zelenskiy Macron ile yeni savunma paketini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temaslarda bulunmak üzere gittiği Arjantin'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Zelenskiy, görüşmede, Macron'a cephe hattındaki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini ve askeri destekleri için teşekkür ettiğini belirtti.

Görüşmede, "Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlarını ve ülkesinin ateş gücünü önemli ölçüde artıracak Fransa'nın yeni savunma paketini" ele aldıkları bilgisini paylaşan Zelenskiy, F-16 uçakları eğitim programının ikinci aşaması için Ukraynalı pilotları kabul etmeye hazırlandıkları için Fransa'ya teşekkür ettiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Rusya'nın tüm engellemelerine rağmen halihazırda 7,5 milyon ton yükün taşındığı tahıl koridorunun işleyişi hakkında bilgi verdim. Ayrıca Avrupa Konseyi Zirvesi'nde Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasının önemini vurguladım. Ukrayna, AB Komisyonunun gerekli tüm tavsiyelerini yerine getirdi" ifadesini kullandı.