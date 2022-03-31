Hollanda Parlamentosuna çevrim içi hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın petrol ve gaz gelirleriyle savaşı fonladığını ve bu sebeple Hollanda'nın Rusya ile tüm ticaretini durdurmasını istedi.

Rusya'nın savaşa devam etmemesi için Avrupa'nın Rus gazı ithalatını sonlandırmasını isteyen Zelenskiy, Hollanda'dan Ukrayna'ya daha fazla silah göndermesi talebinde bulundu.

"İkinci Dünya Savaşı'nın tekrarı yaşanıyor"

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşını Hollanda'nın İspanya'ya karşı yaptığı 80 Yıl Bağımsızlık Savaşı'na (1568 - 1648) benzeten Zelenskiy, savaşın bir an evvel durdurulması için Rusya'ya uygulanan baskıların artırılması çağrısında bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın birkaç ülke arasındaki çatışmalarla başlayıp Rotterdam ve Londra'nın bombalanmasıyla devam ettiğini dile getiren Zelenskiy "İkinci Dünya Savaşı'nın tekrarı yaşanıyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın adil bir savaş yürütmediğini dile getiren Zelenskiy, sorumluların Lahey'de yargılanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, 2014'te Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol düşürülen, Malezya Havayollarına ait uçakla Hollanda'nın, Rusya'nın saldırganlığıyla karşılaştığını anlattı.

Konuşma parlamentoda ayrışmalara neden oldu

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in hitabı, Hollanda Parlamentosunda ayrışmalara neden oldu.

Aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) Zelenskiy'in konuşmasını protesto ederek oturuma katılmama kararı alırken parlamentonun üst kanadındaki üç FvD senatöründen ikisi, Zelenskiy'i protesto kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve partilerinden ayrıldığını açıkladı.

Ukrayna liderinin konuşması Hollanda milletvekilleri tarafından alkışlanırken bu, Zelenskiy'in ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa dahil, hitap ettiği 14'üncü parlamento oldu.