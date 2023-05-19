Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2023 11:16

Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabileceği duyuruldu.

Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir
[Fotograf: Reuters]

Resmi Kyodo ajansının Japon hükûmeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenskiy'nin zirve için Hiroşima'ya gelebileceği kaydedildi.

Planlanan zirve programı kapsamında liderlerin Ukrayna krizine odaklanan özel bir oturum düzenlemesi bekleniyor.

Muhtemel ziyareti halinde Zelenskiy'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.

Zelenskiy'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı
G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7, küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri kabul ediliyor.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Japonya Rusya
Sıradaki Haber
Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski danışmanının İsrail'e göç ettiği iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu
11:32
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
11:31
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
11:17
TBMM Başkanı Şentop: Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz
11:17
İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
10:53
Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski danışmanının İsrail'e göç ettiği iddiası
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta kamyon aracın üzerine devrildi
Esenyurt'ta kamyon aracın üzerine devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ