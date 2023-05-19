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Dünya
AA 19.05.2023 09:59

G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı

Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi 2023 başladı.

G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı

Japonya'da gözler, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima'da 3 gün sürecek G7 Zirvesi'ne çevrildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

21 Mayıs'a dek sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam davetli.

G7 nedeniyle Hiroşima teyakkuzda
G7 nedeniyle Hiroşima teyakkuzda

Ev sahibi Japon Başbakan ile eşi Kişida Yuko, misafir devlet ve hükümet başkanlarını, Hiroşima Barış Anıtı Müzesi önünde karşıladı.

1945'te atılan atom bombası dönemine ait 100 bini aşkın eser ve kalıntıların sergilendiği müze, G7 liderlerinin toplu şekilde ilk ziyaretine sahne oldu.

Kişida çiftinin eşliğinde, ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden dahil konuk liderler ve eşleri tarihi müze ile yerleşkeyi gezdi.

Ziyaret sonrası liderler, yerleşkede, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara yürüdü ve çiçek çelenkleri koydu.

Biden, 1945'teki atom bombası saldırısı sonrası Hiroşima'ya gelen görevdeki ikinci ABD Başkanı oldu. Barack Obama, 2016'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

Küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri sayılan G7 Liderler Zirvesi, Grand Prince Hiroshima Hotel'de gerçekleştirilecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

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