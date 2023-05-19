Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.05.2023 10:51

Somali'de yurt dışından Eş-Şebab'a gönderilen askeri malzemeler ele geçirildi

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlarda yurt dışından örgüte gönderilen askeri malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin ele geçirildiği bildirildi.

Somali'de yurt dışından Eş-Şebab'a gönderilen askeri malzemeler ele geçirildi

Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, güvenlik güçleri, başkent Mogadişu'daki havalimanı ve buradaki kargo bölümüne yönelik operasyon düzenledi.

Örgüte gönderilen askeri malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin ele geçirildiği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada örgütün kullandığı lojistik destek sistemine büyük darbe vurulduğu kaydedildi.

Eş-Şebab'a yönelik son günlerde düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla örgüt mensubu öldürülmüştü.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Eş-Şebab saldırılarının son 6 ayda yüzde 70 azaldığını açıklamıştı.

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri gerçekleştiriyor.

ETİKETLER
Somali
Sıradaki Haber
G7 Liderler Zirvesi 2023, Japonya'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İkinci el araçlarda en çok satılan markalar belli oldu
11:32
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
11:31
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
11:17
TBMM Başkanı Şentop: Hedefler ve hayaller asla esaret altına alınamaz
11:18
Zelenskiy, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabilir
11:17
İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü kutlanıyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta kamyon aracın üzerine devrildi
Esenyurt'ta kamyon aracın üzerine devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ