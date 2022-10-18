Zelenskiy, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesajda, "Başka bir tür Rus terörist saldırısı: Ukrayna enerji ve kritik altyapıyı hedef alıyor. 10 Ekim'den bu yana, Ukrayna'nın elektrik santrallerinin yüzde 30'u yok edildi ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine neden oldu. Putin rejimiyle müzakereler için yer kalmadı" ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, bu sabah Kiev, Dnipro ve Jitomir şehirlerinde elektrik altyapısını hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rus güçlerinin bu sabah başkente düzenlediği saldırılarda, iki altyapı tesisinin hasar gördüğünü belirterek, şehir sakinlerine elektrik tasarrufunda bulunmaları çağrısı yapmıştı.