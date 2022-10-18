Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da seller nedeniyle mezarlıktaki cesetler kayboldu
[Fotograf: Reuters]
Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selde mezarlıktaki çok sayıda cesedin kaybolduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bayelsa Çevreden Sorumlu Eyalet Komiseri ve Bayelsa Sel Komitesi Başkanı Iselema Gbaranbiri, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Yenagoa bölgesindeki mezarlığı su bastığını belirtti.
Gbaranbiri, şimdiye kadar 3 cesedin bulunduğunu ancak çok sayıda cesedin ise kaybolduğunu ifade etti.
Öte yandan Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ülkedeki tüm yardım kuruluşlarına Bayelsa halkına gereken acil yardımı sağlaması talimatı verdiğini aktardı.
Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 603 kişi hayatını kaybetti, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.
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