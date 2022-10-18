Baerbock, Körber Vakfınca düzenlenen "Berlin Dış Politika Formu"nda yaptığı konuşmada, Avrupa’nın doğusundaki ülkelerde, Rusya’dan gelen tehdit hissinin 24 Şubat'tan önce de var olduğunu belirterek, 2007’de Estonya’nın büyük bir siber saldırıya maruz kaldığını hatırlattı.

"Baltık ülkelerinin ve Doğu Avrupa’nın güvenliği, Almanya’nın güvenliğidir. Durum ciddi olduğunda İttifak bölgemizin her santimetresini savunacağız.” diyen Baerbock, Ukrayna’yı siyasi, ekonomik, insani anlamda ve silahlarla desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Baerbock, "Ukrayna, Avrupa'daki özgürlüğü de savunuyor.” dedi.

Avrupa’daki dayanışmanın ortak güvenliğin temelini oluşturduğunu vurgulayan Baerbock, "Avrupa’daki bu dayanışma, bizim hayat sigortamızdır. Bundan dolayı Avrupa’daki dayanışma, gelecekteki ortak güvenlik politikasının temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

"Tek taraflı ekonomik bağımlılıklar bizi siyasi şantaja maruz bırakıyor"

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzlaşılması gerektiği çağrılarına ilişkin de bu tutumun, Kırım’ın ilhak edildiği 2014’te başarısızlığa uğradığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı, dünyanın yarısının Putin’e askerlerini Ukrayna’dan geri çekmesi için yalvarmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna’da ilerleme sağlamak için başka askerleri topladığı değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte Rusya politikasında yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Tek taraflı ekonomik bağımlılıklar bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor." dedi.

Baerbock, bir kez daha bu hatanın yapılmayacağını belirterek, bunu Çin politikasına ilişkin dikkate alacaklarını ve ulusal güvenlik stratejisini buna göre oluşturacaklarını kaydetti.

"Rus saldırılarını araştırmak için uluslararası bir mahkemenin kurulması" isteği

Toplantıya katılan Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da Avrupa’nın Putin rejimine karşı güvenliği sağlaması gerektiğine işaret ederek, Putin'in iktidarda kaldığı sürece Avrupa’nın güvende olmayacağını savundu.

Reinsalu, Putin’in stratejik hedeflerini örten konseptlerini de değiştirmediğini kaydetti.

Estonya’nın daha önce Rusya’nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı "soykırım" şeklinde değerlendiren ilk ülke olduğunu aktaran Reinsalu, Rus saldırılarını araştırmak için uluslararası mahkeme kurulmasını istedi.

Reinsalu, Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlamasından dolayı Almanya’yı tebrik ederek, bunun çocuk yuvalarını, hastaneleri ve insanları koruma adına insani bir adım olduğunu söyledi.