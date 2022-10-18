Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyan siyasi grupların yer aldığı Devleti Yönetme İttifakı’ndan yapılan açıklamaya göre, ittifak içerisinde yer alan güçler, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin evinde toplanarak hükümet kurma sürecini görüştü.

Siyasi güçler, hükümet kabinesinin oylanması için Meclis oturumunun cumartesi günü düzenlenmesinde mutabık kaldı.

Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid, Irak Meclisi'nde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anayasa’ya göre Sudani’nin en geç 1 ay içinde kabinesini oluşturup Meclis'in onayına sunması gerekiyor.