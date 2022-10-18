Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta hükümet kabinesi 4 gün sonra Meclis'te oylanacak
[Fotograf: AA]
Irak’ta Meclis, 4 gün sonra toplanarak hükümet kabinesini oylayacak.
Şii, Sünni, Kürt ve Hristiyan siyasi grupların yer aldığı Devleti Yönetme İttifakı’ndan yapılan açıklamaya göre, ittifak içerisinde yer alan güçler, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin evinde toplanarak hükümet kurma sürecini görüştü.
Siyasi güçler, hükümet kabinesinin oylanması için Meclis oturumunun cumartesi günü düzenlenmesinde mutabık kaldı.
Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid, Irak Meclisi'nde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Seçimin ardından Reşid, Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Anayasa’ya göre Sudani’nin en geç 1 ay içinde kabinesini oluşturup Meclis'in onayına sunması gerekiyor.
Etiketler: Irak
Son Haberler
- 13:45
- 13:41
- 13:43
- 13:39
- 13:37
Sıradaki Haber
Kremlin, Rusya’nın Ukrayna'da İran İHA’ları kullandığı iddiasını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz