İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, "Bahçe-orman metaforu, Batı'ya işgal hakkı veren tamamen kabul edilemez bir sömürge zihniyetinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kenani, "O dönem çoktan sona erdi. Çok kutupluluk kapıda. AB'nin gerçekleri benimsemesi gerekiyor aksi takdirde düşmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13 Ekim'de yaptığı bir konuşmada, "Avrupa'nın bir bahçe ve dünyanın çoğunun da bir orman olduğunu ve ormanın bahçeyi istila edebileceğini söylemişti. Borrell'in açıklaması Avrupa'ya yönelik "yeni sömürgecilik" ve "ırkçılık" suçlamalarına neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki olarak, AB heyetinin ülkedeki misyon şefi Emil Paulsen'i dün Dışişlerine Bakanlığına çağırmıştı.