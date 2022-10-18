Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Kişida Fumio, parlamentoda yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan Moon Tarikatı'na bağlı Birleşme Kilisesi'nin kapatılması için mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.

Liberal Demokrat Parti ile ilişki iddiaları ve şüpheli mali işlemler nedeniyle soruşturma başlatılan kiliseye yönelik şikayetler için kurulan hatta, 25 günde 1700 şikayet geldiğini ifade eden Kişida, şikayetler arasında konusu yargının alanına girenlerin de bulunduğunu söyledi.

Soruşturmayı yürüten Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Keiko Nagaoka, bakanlığının soruşturmayı mümkün olan en kısa sürede başlatmayı istediğini belirtirken Kişida, sürecin sonuçlanmasıyla ilgili bir tahminde bulunmanın zor olduğunu kaydetti.

Kilise idari ayrıcalıklarını yitirebilir

Daha önce çeşitli defalar soruşturulması gündeme gelen Birleşme Kilisesi, fahiş fiyatlara yaptığı "manevi satışlar"la da tepkileri çekmişti.

Son olarak Abe'yi öldüren suikastçının kiliseyle bağları nedeniyle yeniden tartışmaların odağına oturan kilise, mahkeme kararıyla kapatılsa dahi faaliyetlerini yürütebilecek ancak vergi muafiyeti gibi idari ayrıcalıklardan faydalanamayacak.

Ülkede bu zamana kadar yalnızca iki dini organizasyon, mahkeme kararıyla kapatıldı.

Tokyo metro sistemine 1995'te zehirli sarin gazı vermek suçunu işlediği iddia edilen Myokakuji Tapınağı Grubu ile AUM Shinrikyo Tarikatı kapatılmış, iki grubun yöneticileri çeşitli cezalar almıştı.

Hapse giren yöneticileri, tarikatın üyelerine dağılma emri verdiği için üyeler sorgulanmamıştı.