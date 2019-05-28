Resmi kanallardan edinilen bilgiye göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki, Rusya destekli ayrılıkçılarla 5 yıldır çatışmaların sürdüğü Luhansk'ı ziyaret etti.

Çatışma merkezinin 400 metre kadar yakınına kadar gittiği aktarılan Zelenskiy'nin bölgedeki askerlerin yaşam koşulları ve yedikleri yemekler hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Ukrayna'da 2014'te Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusunun yoğun olduğu Donetsk ve Luhansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı.

Kaynak: ABC News, AA