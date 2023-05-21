Zelenskiy: Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde

Zelenskiy’e basın mensupları Japonya’daki G7 Zirvesi'nde, Rus güçlerinin yoğun saldırısı altındaki Bahmut’un halen Ukrayna’nın elinde olup olmadığını sordu.

Ukrayna Devlet Başkanı soruya "sanmıyorum" cevabını vererek, Rusların şehirde "her şeyi yok eden" bir kuşatma gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde." ifadesini kullanan Zelenskiy ayrıca "Bahmut'taki savaşın şehirde çok sayıda ölü Rus'tan başka bir şey bırakmadığını" da sözlerine ekledi.

"Bahmut'un düştüğü kast edilmedi" mesajı

Zelenskiy'nin ardından bazı Ukraynalı yetkililer ise yabancı basına, Ukrayna liderinin Bahmut'un düştüğünü kast etmediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.