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Dünya
AA 21.05.2023 12:17

Zelenskiy: Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Bahmut’da "her şeyi yok eden" bir kuşatma yaptığını söyledi.

Zelenskiy: Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy’e basın mensupları Japonya’daki G7 Zirvesi'nde, Rus güçlerinin yoğun saldırısı altındaki Bahmut’un halen Ukrayna’nın elinde olup olmadığını sordu.

Ukrayna Devlet Başkanı soruya "sanmıyorum" cevabını vererek, Rusların şehirde "her şeyi yok eden" bir kuşatma gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde." ifadesini kullanan Zelenskiy ayrıca "Bahmut'taki savaşın şehirde çok sayıda ölü Rus'tan başka bir şey bırakmadığını" da sözlerine ekledi.

Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?
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"Bahmut'un düştüğü kast edilmedi" mesajı

Zelenskiy'nin ardından bazı Ukraynalı yetkililer ise yabancı basına, Ukrayna liderinin Bahmut'un düştüğünü kast etmediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

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