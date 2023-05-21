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Dünya
AA 21.05.2023 10:45

Kosova'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Kosova'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Kosova'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı
[Fotograf: AA]

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'de oylarını kullanmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 2 bin 192 seçmen bulunurken, seçimin ilk turunda yüzde 48,54 katılım sağlanmıştı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda vatandaşlar, yerel saatle 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Türkiye'ye ulaştırılacak

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları, YSK'nin belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye ulaştırılacak.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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