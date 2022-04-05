Zelenskiy BM'ye seslendi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar:
- Bu yapılanların (Buça) terör örgütlerinin, DEAŞ’ın, yaptıklarından farkı yok.
- 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana işlenmemiş savaş suçlarının işlendiğini görüyoruz.
- Sivillerin öldürüldüğünü, sığınakların havaya uçurulduğunu görüyoruz.
- BM Şartı’nın Birinci maddesini, teşkilatın barış koruma yükümlülüğünü, hatırlatıyorum size. Bu madde Rusya’nın ülkemizdeki eylemleriyle ihlal edildi.
- Buça gibi birçok yer var. Herşeyin sahte olduğunu, bunun kurgulandığını söyleyecekler ancak 2022 yılındayız, elimizde uygu görüntüleri var, şeffaf bir soruşturma istiyoruz.
- Rus ordusu yağma yapmaya devam ediyor.
- BM Güvenlik Konseyi’ndeki veto hakkını ölüm hakkına çeviren bir devletle karşı karşıyayız.
- Derhal harekete geçmeniz gerkiyor, adil şekilde dünyanın tüm ülkeleri bmgk'da temsil edilmesi gerekiyor.
- Rusya ukrayna'yı sessiz kölelere dönüştürmek istiyor.
- Rusya ordusu ve onalra emir verenler adalet divanı'nın karşısına çıkarılmalıdır.
- Küresel bir konferans talep ediyorum.
- Birleşmiş Milletler'de herkes eşit olarak temsil edilmeli.