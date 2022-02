Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Arkadaşım Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim." paylaşımını yaptı:

"Cumhurbaşkanı arkadaşım Sayın Erdoğan'a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Rusya savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için önemli askeri ve insani destek bugün son derece önemlidir. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak."

I thank my friend Mr. President of ???????? @RTErdogan and the people of ???????? for their strong support. The ban on the passage of ???????? warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ???????? are extremely important today. The people of ???????? will never forget that!