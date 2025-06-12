Zelenski: Yaralı askerlerin takasının ikinci aşaması gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya arasında yaralı asker takasının ikinci aşamasının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Zelenski, takas edilen tüm askerlerin acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"Rus esaretinden herkesin kurtulması için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Zelenski, bu takasın gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Ukrayna lideri, rehin tutulan tüm askerlerin evlerine dönmesi için çabaların süreceğinin altını çizdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca Kiev'in bir grup Rus esir askerini geri verdiği belirtildi.

Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, tıbbi ve psikolojik yardım aldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm Rus askerlerinin, bakanlığın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon edilmesi için Rusya'ya sevk edileceği belirtildi.

Bakanlıktan, esir takasında yer alan asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İstanbul'da esir takasında anlaşmaya varılmıştı

Türkiye'nin 2 Haziran'da ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, dün, savaşta ölen 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da, buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 asker cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.