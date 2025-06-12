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Dünya
AA 12.06.2025 14:16

6 Madleen aktivisti sınır dışı ediliyor: Aralarında Türk gönüllüler de var

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü duyuruldu. Aralarında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar da var.

6 Madleen aktivisti sınır dışı ediliyor: Aralarında Türk gönüllüler de var

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu bildirildi.

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarıldı.

İsrail’in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği kaydedildi.

"Adalah", aktivistlerin gözaltında kötü muameleye, cezalandırıcı önlemlere maruz kaldıklarını vurgulayarak iki aktivistin de bir süre hücre hapsinde tutulduğunu duyurdu.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

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