Çok Bulutlu 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 13:44

Kuzey Kore, Güney'e yönelik hoparlörlerden "propaganda yayınını" durdurdu

Güney Kore, Kuzey'in iki ülke sınırında geçen yıl başlattığı hoparlörlerden "propaganda yayınını" durdurduğunu duyurdu.

Kuzey Kore, Güney'e yönelik hoparlörlerden "propaganda yayınını" durdurdu

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Hoparlör yayınlarının dün gece geç saatlerde sona erdiğini kaydeden Lee, "Şu anda bu tür (propaganda) yayınların saptandığı hiçbir alan yok." dedi.

Lee, bu faaliyetlerin, sınır bölgesinde ilerleyen dönemde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini yakından izleyeceklerini vurguladı.

Güney Kore'nin dün "propaganda" yayını yaptığı hoparlörlerin faaliyetlerini durdurması sonrası Kuzey'in bu adımı dikkati çekti.

Yonhap’a göre, karşılıklı hamlelerin Seul ile Pyongyang arasındaki ikili ilişkileri iyileştirme çabaları kapsamında durdurulduğu belirtiliyor.

Hoparlörler, geçen yıl Güney Kore'nin propaganda broşürleri ile Kuzey Kore'nin çöp balonları krizi sonrası faaliyete alınmıştı.

Seul'deki yeni yönetiminden "diyalog" mesajı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'nin geçen yıl gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde başlattığı hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini durdurduğunu bildirmişti.

Açıklamada, "Bu karar, Kore Yarımadası'nda Koreler arası güven ve barışı yeniden tesis etme vaadini yerine getirme çabalarının bir parçası olarak alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığını 4 Haziran'da üstlenen Lee Jae-myung, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak, diyalog ve işbirliği arayışında olacağız." ifadesini kullanmıştı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben Mayıs 2024 sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore de benzer hoparlörleri devreye almıştı.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
İsveç: İsrail'in Gazze'ye gıda yardımını engellemesi bir savaş suçudur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Boeing'in hisseleri Hindistan'daki uçak kazası sonrası düşüşte
13:58
Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı tedavisi görüyor
13:37
İsveç: İsrail'in Gazze'ye gıda yardımını engellemesi bir savaş suçudur
13:31
Gazze'de kanser hastaları için umut tükeniyor
13:33
Yozgatlı öğrenciler 10 yeni gök cismi keşfetti
13:30
Deprem bölgesinde 80 bin öğrenci sınavlara 100. Yıl Kütüphaneleri'nde hazırlandı
Gazze’ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu Libya’nın Zliten kentinden Misrata’ya doğru yola çıktı
Gazze’ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu Libya’nın Zliten kentinden Misrata’ya doğru yola çıktı
FOTO FOKUS
Hindistan'da uçak işte böyle düştü
Hindistan'da uçak işte böyle düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ