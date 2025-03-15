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Dünya
AA 15.03.2025 20:08

Zelenski: Savaşın sona erdirilmesi için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Zelenski: Savaşın sona erdirilmesi için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor

​​​​​​​Zelenski, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen, dünya liderlerinin Ukrayna konusunu ele aldığı çevrim içi toplantının açılışında konuştuğunu belirtti.

Rusya'nın barışa doğru adım atması gerektiğini vurgulayan Zelenski, dünya liderlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmasını istedi.

Zelenski, "Savaşın sona erdirilmesine yönelik en azından ilk adımların atılması için kararlı önlemlerin alınması gerekiyor. Buna yaptırımlar da dahildir." ifadesini kullandı.

"Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri personelinin kuşatılması söz konusu değil"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk bölgesindeki gelişmeler konusunda yalan söylediğini ileri süren Zelenskiy, "Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri personelinin kuşatılması söz konusu değil." dedi.

Zelenski, Moskova'da ABD ve Rus yetkilileri arasında ateşkes konusunda yapılan toplantıda tam olarak ne konuşulduğunu bilmediğini ancak Rusya'nın bu süreci uzatarak Ukrayna'yı zora sokmak istediğini belirtti.

Avrupa silahlı kuvvetlerinin oluşturulması gerektiği görüşünü yineleyen Zelenski, Putin'in Ukrayna'da yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması konusunda karar verme hakkına sahip olmadığını ifade etti.

Zelenski, Ukrayna ve tüm Avrupa'nın savunma imkanların güçlendirilmesinin 3 yıl içinde mümkün olabileceğini kaydetti.

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