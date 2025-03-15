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Dünya
AA 15.03.2025 15:25

Katil İsrail'in Gazze'de gazeteciler ile yardım görevlilerini hedef alan saldırısında 6 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği hava saldırısında 2'si gazeteci, 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze'de gazeteciler ile yardım görevlilerini hedef alan saldırısında 6 kişi öldü

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada İsrail ordusunun Beyht Lahiya'ya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ve Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İHA saldırısı evi İsrail saldırılarında yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazetecileri hedef aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ikisinin gazeteci olduğu belirlendi.

Daha önce yapılan açıklamada saldırıda bir kişinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

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