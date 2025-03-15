Meksika'daki bir çiftlikte gizli krematoryumlar bulundu

Jalisco Savaşçı Arama Grubu, organize suç örgütlerinin kaybolan kişileri alıkoyarak zorla çalıştırdığı ve eğittiği bir merkezin varlığını ortaya çıkardıklarını belirtti.

Grup, Teuchitlán yakınlarındaki çiftlikte en az üç krematoryum keşfettiklerini ve burada yakılmış insan iskeleti kalıntılarının bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, onlarca kişisel eşya, yüzlerce ayakkabı çifti, çantalar, kimlikler ve isim listeleri ele geçirildi.

"Bu kampların varlığı herkesin bildiği bir sırdı"

Grubun temsilcisi Indira Navarro, “Bu tür zorla işe alım ve imha merkezlerinin varlığı herkesin bildiği bir sırdı. Ancak ilk kez 5 Mart’ta böyle bir yere erişmeyi başardık” dedi. Çiftliğin yerini, isimsiz bir ihbar sonucu öğrendiklerini belirtti.

Jalisco Başsavcılığı ise söz konusu çiftliğin ilk olarak Eylül 2024’te Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan bir operasyonda tespit edildiğini duyurdu.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, kaçırılan iki kişi kurtarılmış ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yetkililer, o dönemde yapılan incelemede silahlar, çelik yelekler, mühimmat ve yanmış iskelet kalıntıları bulunduğunu ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan diğer kalıntıların, suç örgütü tarafından daha önce kullanılmayan bir yöntemle gizlendiğini bildirdi.

"Yetkililer göz yumdu mu?"

İnsan hakları örgütleri ve kayıpların yakınları, bu merkezin yerel yetkililerin bilgisi dahilinde faaliyet göstermiş olabileceğini öne sürdü. Yapılan açıklamada, "Teuchitlán’daki bu büyük imha kampının, yetkililerin veya güvenlik güçlerinin bilgisi olmadan faaliyet göstermesi imkânsızdır" denildi ve soruşturmanın federal hükümet tarafından yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Jalisco Başsavcılığı, konuya ilişkin doğrudan bir yorum yapmazken, eyalet başsavcısının önceki yönetim döneminde yürütülen soruşturma süreçlerini incelediğini ve herhangi bir ihmal olup olmadığını değerlendirdiğini açıkladı.

Başsavcı Salvador González, çalışmaların sürdüğünü belirterek, bulunan insan kalıntılarının kimlik tespitinin yapılacağını duyurdu. Meksika Başsavcısı Alejandro Gertz Manero da yerel yetkililerin bu kampın varlığından haberdar olmamalarının "inandırıcı olmadığını" söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, federal başsavcılığın Jalisco yönetimiyle birlikte soruşturma yürüteceğini belirterek, "Sorumluluğu olan herkesin hesap vereceğini" ifade etti.

Tamaulipas’ta benzer bir keşif

Çarşamba günü, "Kayıplar İçin Sevgi" adlı bir başka grup, Reynosa, Tamaulipas’ta bir başka eğitim ve imha kampının bulunduğunu iddia etti. Örgüt, burada yüzlerce kişisel eşyanın yanı sıra kimliği belirlenemeyen yanmış iskelet kalıntıları keşfedildiğini bildirdi.

Meksika Ulusal Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği, iddiaların farkında olduklarını ve soruşturma yürüttüklerini açıkladı. Yetkililerden detaylı bilgi bekleniyor.