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Dünya
AA 15.03.2025 13:16

Güney Afrika, ABD Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini "üzüntüyle" karşıladı

Güney Afrika, ülkenin ABD Büyükelçisi Ebrahim Rasool'un istenmeyen kişi ilan edilmesini "üzüntüyle" karşıladığını duyurdu.

Güney Afrika, ABD Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini "üzüntüyle" karşıladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Rasool'un istenmeyen kişi ilan edilmesinin "üzüntüyle" karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili ve etkilenen tüm paydaşlara, konuyla ilgili olarak yerleşik diplomatik nezaketi koruma çağrısı yapılarak, "Güney Afrika, ABD ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler inşa etmeye kararlıdır." ifadesi yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Büyükelçi Rasool'un "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Rubio, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Rasool'un artık ABD'de yeri olmadığını belirterek, "O, ırk temelli provokasyon yapan ve Amerika ile ABD Başkanı'ndan nefret eden biri. Onunla istişare edecek hiçbir şeyimiz yok ve artık istenmeyen kişidir." ifadesini kullanmıştı.

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