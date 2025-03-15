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Dünya
AA 15.03.2025 12:40

Trump, MSNBC ve CNN'i "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olarak tanımladı

ABD Başkanı Donald Trump, medya kuruluşları CNN ve MSNBC'i kendisiyle ilgili haberlerinde "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olmakla suçladı.

Trump, MSNBC ve CNN'i "yasa dışı" ve "yozlaşmış" olarak tanımladı

Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nda yaptığı bir konuşmada, "Hakkımda tam anlamıyla yüzde 97,6 oranında kötü haber yapan CNN ve MSNBC'nin Demokrat Parti'nin siyasi kolları olduğuna inanıyorum." dedi.

Bu medya kuruluşlarının, "yozlaşmış" ve "yasa dışı" olduğunu düşündüğünü aktaran Trump, olumsuz medya haberlerinin siyasi sonuçlardan bağımsız olarak devam ettiğini söyledi.

Trump, "Ne kadar büyük bir zafer kazandığımın hiçbir önemi yok. Tarihin en büyük zaferini kazanabilirim. Diğer tarafın ne tür bir başarısızlığa sahip olduğu hiç fark etmez." diye ekledi.

ABD Başkanı Trump'tan medya kuruluşları ve yazarlara dava açma tehdidi
ABD Başkanı Trump'tan medya kuruluşları ve yazarlara dava açma tehdidi

Trump'ın MSNBC'ye yönelik ifadeleri

Trump, 22 Şubat'ta Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

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