TikTok'a yeni güncelleme: Ailelere genişletilmiş kontrol verilecek

Güncellemeyle birlikte ebeveynler çocuklarının platformu nasıl kullandığını daha yakından takip edebilecek, gençler ise belirli izinler dahilinde daha kontrollü bir sosyal medya deneyimi yaşayacak.

Ebeveynler için genişletilmiş kontrol seçenekleri

TikTok’un yeni güncellemesi, ebeveyn ve çocukların platformu güvenli bir şekilde kullanmasını sağlayan Aile Eşleşmesi (Family Pairing) özelliğini genişletiyor.

Ebeveynler, çocuklarının takip ettiği hesapları, onları takip eden kişileri ve engellenen hesapları inceleyebilecek.

Platforma eklenen "Zaman Uzaklaştırma" (Time Away) özelliğiyle ebeveynler, çocuklarının TikTok’u hangi saatlerde kullanabileceğini belirleyebilecek.

Özellikle okul günlerinde sosyal medya kullanımını kısıtlamak için tasarlanan bu özellik, gençlerin ebeveynlerinden ekstra kullanım süresi talep edebilmesine de olanak tanıyor. Ancak son karar yine ebeveynlere ait olacak.

Dengeli ve güvenli bir sosyal medya deneyimi

TikTok, gençlerin sosyal medya kullanımını daha bilinçli hale getirmeyi amaçlayan yeni araçlar da sundu. "Gece Modu" (Wind Down) özelliği, saat 22.00’den sonra kullanıcıların akışını kesintiye uğratarak sakinleştirici müzik çalmaya başlıyor ve gençlere uyku vaktinin geldiğini hatırlatıyor.

Ayrıca, gençler platformda rahatsız edici bir içerikle karşılaştıklarında, şikâyet ettikleri gönderiyi ebeveynleriyle paylaşmayı tercih edebilecek. Böylece aileler çocuklarının maruz kaldığı içerikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecek.

TikTok’un aile odaklı güvenlik önlemleri

TikTok, son yıllarda platformda yayılan zararlı içeriklere karşı daha güçlü önlemler alarak ebeveynlerin çocuklarını korumasına yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket, özellikle çocukların erişmemesi gereken hassas veya olumsuz içeriklere karşı filtreleme sistemlerini geliştirdi.

Öte yandan, TikTok’un güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı konusunda platforma yöneltilen eleştiriler devam ediyor.

Şirket, aileler için sunduğu yeni güvenlik araçlarıyla bu eleştirilere yanıt vermeyi ve sosyal medya deneyimini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.