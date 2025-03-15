İşgalci İsrail, Tulkerim kentindeki saldırılarını 48. gününde sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki kuşatma ve baskınlarını, sivillere yönelik katı uygulamalarla sürdürüyor.

Tulkerim Mülteci Kampı’nın bazı mahallelerinde askerler konuşlandırıldığı, İsrail askerlerinin, bazı evlere düzenlediği baskınlarda kapıları kırdığı ve binalara zarar verdiği kaydedildi.

Baskınlar sırasında ses bombaları kullanan İsrail askerleri ayrıca işgal ettiği bazı evleri de "askeri karakollara" dönüştürdü.

Nur Şems Mülteci Kampı'nda büyük patlama sesleri duyuldu

Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra 35 gündür saldırı ve baskınların sürdüğü Nur Şems Mülteci Kampı'nın sokaklarında da İsrail askeri birlikleri konuşlandırıldı.

Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki ormanlık alan çevresinde, İsrail askerlerinin yoğun şekilde konuşlandırılmasıyla eş zamanlı büyük patlama sesleri duyuldu.

Bölgeden dumanlar yükselirken, patlamalar yakındaki araçların ve evlerin camlarına zarar verdi.

Olayda şu ana kadar henüz ölü veya yaralı bildirilmedi.

İsrail askerleri ayrıca, bir hastayı tahliye etmek üzere Nur Şems'e doğru yola çıkan ambulansa gerçek mermiyle ateş açtı.

Kamptaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin ateşe verdiği bir Filistinlinin evi de zarar gördü.

Gazze'de ateşkesin ardından Batı Şeria'da saldırı ve baskınlar arttı

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Ardından saldırılar Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 933 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.