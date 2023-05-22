Zaporijya Nükleer Santrali bekleme moduna geçti

Vladimir Rogov, Ukrayna'nın kontrol ettiği bir elektrik hattını kesmesinin ardından santralin harici güç kaynağından "tamamen" ayrıldığını söyledi.

Ukrayna'dan henüz bir açıklama yapılmadı, ancak Zaporijya Belediye Meclisinin Ukrayna'daki sekreteri Anatoliy Kurtev, şehre yeniden güç sağlamak için çalışmaların Pazartesi günü erken saatlerde devam ettiğini söyledi.

Kurtev, Telegram mesajlaşma uygulamasında "Enerji tesislerinden birindeki acil durum nedeniyle Zaporijya'da (güç) kısmen kesildi" dedi.