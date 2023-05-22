Açık 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2023 07:49

Japonya Başbakanı Kişida'ya saldırının zanlısı 3 ay psikiyatrik muayeneden geçecek

Japonya'da Başbakan Kişida Fumio'ya geçen ayki saldırının zanlısı Kimura Ryuji 3 ay boyunca psikiyatrik muayene olacak.

Japonya Başbakanı Kişida'ya saldırının zanlısı 3 ay psikiyatrik muayeneden geçecek

Başbakan Kişida'nın geçen ay seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, bulunduğu noktaya sis bombası atılmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Wakayama'da yerel mahkeme, saldırı sonrası yakalanan zanlı Kimura Ryuji'nin 3 ay süreyle psikiyatrik muayeneye tabi tutulacağını duyurdu.

Söz konusu karar, savcıların talebi doğrultusunda alındı. Muayene döneminde zanlının saldırıya ilişkin akli dengesi tam kapsamlı tetkik edilecek.

Olay

Kişida'nın, 15 Nisan'da Wakayama'da, seçim konuşması yapacağı sırada bulunduğu noktada patlama sesi duyulmuştu.

Yerel medyaya yansıyan videoda, Kişida'nın bulunduğu yere, gümüş silindir boru benzeri bir çeşit sis bombası fırlatıldığı aktarılmıştı.

Kişida'nın yara almadan olay yerinden tahliye edildiği, biri polis memuru dahil iki kişinin ise hafif yaralandığı bildirilmişti.

Hyogo eyaletinin Kawanişi kentine kayıtlı 24 yaşındaki Kimura Ryuji, olayla ilgili gözaltına almıştı.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
ChatGPT, OpenAI'nin yeni iOS uygulamasıyla iPhone'a geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:29
Zaporijya Nükleer Santrali bekleme moduna geçti
08:07
AB'nin Facebook'u rekor para cezasına çarptırması bekleniyor
07:46
Adana'da panelvan sulama kanalına devrildi: 3 ölü
07:41
ChatGPT, OpenAI'nin yeni iOS uygulamasıyla iPhone'a geliyor
07:34
Jeff Bezos, NASA'nın Ay'a dönmesine yardım edecek
07:20
Instagram, Twitter'a rakip oluyor: Yeni uygulama için geri sayım
İsrail baskınının ardından Neblus
İsrail baskınının ardından Neblus
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ