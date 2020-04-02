Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya, yaptığı açıklamada, yurt dışından gelen ve 6 gün önce COVID-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Chilufya, ülkede şimdiye kadar 39 COVID-19 vakasının görüldüğünü, bu kişilerin karantinaya alındığını belirtti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 6 bin 213 COVID-19 vakası görüldü, 221 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.