Kenya Ulusal Adalet Yönetimi Konseyinden yapılan açıklamada, ülkede hızla yayılan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta tarafından 4 bin 800 mahkuma af getiren listeyi onayladığı açıklandı.

Açıklamada, aftan yararlananların çoğunluğunu adi suçlardan hüküm giymiş kişilerin oluşturduğu ifade edildi.

Ülkede şimdiye kadar 110 COVID-19 vakası görülürken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Somali'de 148 mahkuma COVID-19 affı

Somali'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında 148 mahkum affedildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun yayımladığı kararnameyle COVID-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında ağır suçlardan hüküm giymemiş 148 mahkum hakkında af kararı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararname ile cezaevi yönetimlerine Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak koronavirüsle mücadelenin güçlendirilmesi ve mahkumlara gerekli sağlık hizmetlerinin sunulması talimatı verildiği de kaydedildi.

Somali'de şu ana kadar 5 koronavirüs vakası tespit edildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 49 ülkede 6 bin 213 COVID-19 vakası görüldü, 221 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.