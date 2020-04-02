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NATO Savunma Bakanları video konferans ile toplanacak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, nisan ortasında Covid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, ittifakın müttefiklerini Covid-19'la mücadele bağlamında desteklediğini ifade etti.
NATO üyesi 30 ülkenin birlikte ve dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Stoltenberg, dışişleri bakanlarının Covid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdiğini bildirdi.
Stoltenberg, nisan ortasında Covid-19 salgınının uzun vadedeki etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.
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