Yüzlerce yıl yaşayan Grönland köpekbalığı Karayip'te ortaya çıktı

Yakın zamanda yapılan bir deniz araştırmasına göre biyologlar, doğal yaşam alanından binlerce kilometre uzakta gizemli bir soğuk su köpekbalığı buldu.

250 ila 500 yıllık şaşırtıcı ömrüyle Dünya'daki en uzun yaşayan omurgalı olan Grönland köpekbalığı, Tropikal Karayip Denizi'nde keşfedildi.

Florida Uluslararası Üniversitesi'nin Yırtıcı Ekoloji ve Koruma Laboratuar'ından Biyolog ve Devanshi Kasana, "Birdenbire su yüzeyinin altında çok yavaş hareket eden, halsiz bir yaratık gördük. Tarih öncesi çağlarda var olacak bir şeye benziyordu." dedi.

Keşif, bu Grönland köpekbalığının Arktik sulardan Karayipler'e mi göç ettiği, yoksa yaşamının çoğunu bölgenin tropikal sularının derinliklerinde mi geçirdiği sorusunu gündeme getirdi.

Bu soru cevapsız kaldı ancak esrarengiz yaratıklardan daha fazlasının Karayipler'in karanlık derinliklerinde gizlenerek dolaşması kuvvetle muhtemel.

Grönland köpekbalıkları, binlerce metre su altında, zifiri karanlıkta yaşarlar ve nadiren görülürler.

İnanılmaz derecede uzun yaşamları hakkında çok az ayrıntı biliniyor.

Suyun derinliklerinde yavaş yavaş büyüyor, hareket ediyor ve yaşlanıyorlar.

Enerji tasarrufu sağlayan, yavaş tempolu yaşam tarzları, besin kıtlığı olan derin denizlere önemli bir adaptasyon.