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Dünya
AA 04.09.2023 05:56

Nijerya'da fidye için kaçırılan 16 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, fidye için kaçırılan 16 kişi polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'da fidye için kaçırılan 16 kişi kurtarıldı

Bauchi Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı açıklamada, polisin, bir ihbar üzerine eyaletin Kurmi köyündeki silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Wakil, operasyonda, Zamfara eyaletinde fidye için kaçırılan ve Bauchi'ye getirilen 16 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanlardan bazılarının yaralı olduğunu ve hastaneye sevk edildiğini aktaran Wakil, bu kişilerin tedavilerinin ardından ailelerine teslim edilecekleri bilgisini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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