Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı olarak atandı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirme kararı aldım. Oleksey Reznikov, 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, parlamentonun söz konusu kararı destekleyeceğini ümit ettiğini belirtti.

Oleksey Reznikov, 2021'den beri Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Rüstem Umerov kimdir?

1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı oldu.

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun danışmanı olan Umerov, daha önce Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanlık ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın özel temsilcisi görevini üstlendi.

Devlet Başkanı'na bağlı Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu Danışma Konseyi Komiseri Umerov, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Rusya ile müzakere ekibinde yer alıyor.