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Dünya
The Guardian 04.09.2023 06:29

Fransa sigarayla mücadele için elektronik sigaraları yasaklamayı planlıyor

Fransa sigarayla mücadele amacıyla tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklamayı planlıyor. Birçok Avrupa ülkesi daha yasak planını devreye soktu. Belçika'da çevrimiçi satışlar yasaklandı, İrlanda'da yasaklama konusunda ulusal bir istişare süreci devam ediyor. Almanya'da ise hükümet tüm aromalı e-sigaraları yasakladı.

Fransa sigarayla mücadele için elektronik sigaraları yasaklamayı planlıyor

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, sigarayla mücadeleye yönelik ulusal bir planın parçası olarak Fransa'da tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını söyledi.

Borne, yayıncı RTL'ye, hükümetin "yakında sigarayla mücadele için yeni bir ulusal plan sunacağını, özellikle de gençlere kötü alışkanlıklar kazandıran tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını" söyledi.

Fransız hükümeti, Borne'un ülkede yılda 75 bin ölümün nedeni olduğunu söylediği sigarayı azaltmaya yönelik daha geniş bir planla 2024 bütçesine son dokunuşlarını yapıyor.

Planın sigaraya yönelik yeni bir vergi artışı içermediğini ifade eden başbakan, "Fakat bu, tütün tüketimi konusunda tedbirli olmadığımız anlamına gelmiyor" dedi.

Belçika'da çevrimiçi satışlar yasaklandı. İrlanda'da yasaklama konusunda ulusal bir istişare süreci devam ediyor. Almanya'da ise hükümet aromalı e-sigaraları yasakladı.

Avustralya, elektronik sigaraları yalnızca reçeteyle satma, nikotin içeriğini azaltma ve aromalarını kısıtlama adımları attı.

Yeni Zelanda'da, tek kullanımlık elektronik sigaraların çoğunun yasaklanması ve çocuklara yönelik pazarlamanın kısıtlanmasıyla benzer adımlar atıldı.

İrlanda'da yapılan araştırmalar, e-sigara kullanan gençlerin sigaraya başlama olasılığının, kullanmayanlara göre beş kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

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