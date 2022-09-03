Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:32Son Güncelleme: Kaynak: People's Daily China
Yürüyen merdivende kadına bavul çarptı
Çin'in Zhejiang bölgesinde, yürüyen merdivenden yuvarlanan bavul merdivenden inen kadına çarptı.
Çin medya kuruluşu People's Daily China'ya göre, olay 29 Ağustos akşamı saat 17.00 sıralarında Hangzhou tren istasyonunda meydana geldi.
Yürüyen merdivende bavulunu taşıyamayan iki kadın, merdiveni bagaj bandı gibi kullanmak istedi. Ama bavul aşağı yuvarlandı.
Yürüyen merdivenden yuvarlanan bavul o sırada merdivenden inen bir kadına çarptı.
Yere düşen kadın olayı hafif yaralanmayla atlattı.
Etiketler: Çin
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