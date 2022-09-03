Çin medya kuruluşu People's Daily China'ya göre, olay 29 Ağustos akşamı saat 17.00 sıralarında Hangzhou tren istasyonunda meydana geldi.

Yürüyen merdivende bavulunu taşıyamayan iki kadın, merdiveni bagaj bandı gibi kullanmak istedi. Ama bavul aşağı yuvarlandı.

Yürüyen merdivenden yuvarlanan bavul o sırada merdivenden inen bir kadına çarptı.

Yere düşen kadın olayı hafif yaralanmayla atlattı.