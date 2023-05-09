Açık 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2023 06:13

Yurt dışı oyları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gelmeye devam ediyor

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kazakistan’daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul’a gönderildi.

Yurt dışı oyları diplomatik kuryelerle Türkiye’ye gelmeye devam ediyor

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından gece muhafaza edilen oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde sabaha karşı havalimanına taşındı.

Burada Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağına konulan oy torbaları Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Kazakistan’daki 6 bin 106 Türk seçmen için 4-7 Mayıs tarihlerinde Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau’daki Başkonsolosluklarda sandıklar kurulmuştu.

Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor
Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor

Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'dan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'dan, Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle dün İstanbul'a gönderildi.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'dan da oy pusulaları bu sabah Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda 6-7 Mayıs'ta devam eden oylama süreci boyunca 1200'den fazla Türk vatandaşının oyunu kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’deki seçimler için ilk kez sandık kurulan bir diğer Balkan ülkesi Karadağ’da ise oy pusuları yerel saatle 09.30'daki THY uçağıyla Türkiye’ye gönderildi.

YSK verilerine göre 1704 kayıtlı seçmenin bulunduğu Karadağ’daki Podgoritsa Büyükelçiliğince paylaşılan bilgide, yaklaşık 1060 seçmen oy kullandı.

6 adımda oy kullanma rehberi
6 adımda oy kullanma rehberi

Oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftası, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa'daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa'da ise bugün de oy kullanma işlemi devam edecek. Bu ülkelerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak.

Yurt dışı oylar, ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından oylar, YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

ETİKETLER
Kazakistan Seçim 2023
Sıradaki Haber
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:22
İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 310 gözaltı
07:19
İtalya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
07:11
Kılıçdaroğlu: Ortak mutabakat metnimiz var, ödün vermedik
06:35
ABD'de yeni iddia: Kennedy suikastında CIA parmağı mı vardı?
06:31
Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 8 kişi öldü
06:30
ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinden Alphabet şirketine uyarı
Sırbistan'daki katliamların ardından halk sokağa döküldü
Sırbistan'daki katliamların ardından halk sokağa döküldü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ