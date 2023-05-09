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Dünya
AA 09.05.2023 03:26

ABD'nin Meksika sınırında 100'e yakın düzensiz göçmen yakalandı

ABD'nin Texas eyaletindeki bir trende, sınırı yasak yollarla geçen 100'e yakın göçmen yakalandı.

ABD'nin Meksika sınırında 100'e yakın düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kinney İlçe Şerif Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Texas'ın Meksika sınırı yakınlarındaki bir trende kaçak yolculuk eden 100-150 arasında yabancı uyruklu düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, trenin tahıl yüklü bölümünde aşırı sıcak ortamda yolculuk eden düzensiz göçmenlere, bir kondüktörün ihbarı üzerine baskın yapıldığı, durdurulan trende 85-90 civarında kaçak yolcunun gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İlçe polisi, 50 civarında düzensiz göçmenin ise trenden atlayarak etraftaki çalılıklara saklandığı, arama çalışmalarının devam ettiğini, gözaltına alınanların ise kimlik tespiti için sınır devriyesine teslim edildiğini aktardı.

Şerif Yardımcısı Armando M. Garcia, "Bize trende vagonlara dağılmış 100'den fazla insan olduğunu söylediler. Uvalde şehrine kadar o vagonlarda gitmiş olsalardı, şimdiye kadar ölmüş olacaklardı" dedi.

Olayın, ABD sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde" uygulamasının kaldırılmasına günler kala gerçekleşmesi dikkati çekti.

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