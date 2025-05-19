Yunus Emre Enstitüsü'nden Bosna Hersek'te 12. Geleneksel Çocuk Şenliği

Türkiye'nin yurt dışında çocuklara yönelik organize ettiği en büyük etkinlik olma özelliği taşıyan şenlik, Bosna Hersek'in dört bir yanından Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğrenen yaklaşık 5 bin 500 ilköğretim öğrencisini bir araya getirecek. Öğrencilerin 120 otobüsle Zenica'ya taşınacağı belirtilen şenliğin, Bosna Hersekli öğrenciler tarafından her yıl sabırsızlıkla beklendiği ifade edildi.

22 Mayıs Perşembe günü saat 13:00'te başlayacak olan 12. Çocuk Şenliği'nde, Türkiye ve Bosna Hersek'in kültürel zenginlikleri sergilenecek. Program kapsamında geleneksel çocuk ve halk oyunları gösterileri yapılacak, Türkçe ve Boşnakça şiirler okunacak ve şarkılar söylenecek.

Etkinlikte ayrıca Bosna Hersekli ünlü şarkıcı Amel Curic de sahne alarak çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nin de destek verdiği şenlikte, YEE tarafından yıl içinde düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.