Yunanistan'ın yasa dışı göçmen yalanları deşifre edildi13 Aralık 2019 Cuma 09:49 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 10:07
Yunan askerleri, göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye bıraktı. Görüntüler, Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı. Türkiye'nin, Yunanistan'ın uzun zamandır göçmenleri geri gönderdiği iddiası bu görüntülerle kanıtlandı.
Türkiye'nin ısrarlı açıklamalarına karşın göçmenleri Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirdiğini reddeden Yunanistan'ın maskesi düştü.
Alman Der Spiegel dergisi, Yunanistan'ın imza attığı skandalı ortaya çıkardı.
Dergi, göçmenlerin Yunan askerileri tarafından yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirildiği ve Türk topraklarında bırakıldığını gösteren görüntüleri yayınladı.
Görüntülerde, Yunanistan'da bulunan göçmenlerin botlarla Meriç Nehri'nden geçirilerek Türk tarafına getirildiği görülüyor.
Haberde, Meriç'teki bu tür geri göndermelerin, asker ve eski polislerden oluşan 6 kişilik ekip tarafından sistematik olarak yapıldığı belirtiliyor.
Haberde ayrıca, maskeli asker ve eski polislerin gizlice gerçekleştirdiği operasyon görüntülerinin gerçekliğinin de analiz edildiği belirtiliyor.
Bu çerçevede haberde, olay yerindekilerin Yunan askeri olduğunu gösteren çok net kanıtlar da yeralıyor.
Ayrıca bu naklin yapıldığı yere çok yakın bir alanda, Yunan güvenlik güçlerinin gözetleme kulesinin bulunduğu ve onlar farkına varmadan göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.
Kaynak: Der Spiegel