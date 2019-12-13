Türkiye'nin ısrarlı açıklamalarına karşın göçmenleri Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirdiğini reddeden Yunanistan'ın maskesi düştü.

Alman Der Spiegel dergisi, Yunanistan'ın imza attığı skandalı ortaya çıkardı.

Dergi, göçmenlerin Yunan askerileri tarafından yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirildiği ve Türk topraklarında bırakıldığını gösteren görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, Yunanistan'da bulunan göçmenlerin botlarla Meriç Nehri'nden geçirilerek Türk tarafına getirildiği görülüyor.

Haberde, Meriç'teki bu tür geri göndermelerin, asker ve eski polislerden oluşan 6 kişilik ekip tarafından sistematik olarak yapıldığı belirtiliyor.

Haberde ayrıca, maskeli asker ve eski polislerin gizlice gerçekleştirdiği operasyon görüntülerinin gerçekliğinin de analiz edildiği belirtiliyor.

Bu çerçevede haberde, olay yerindekilerin Yunan askeri olduğunu gösteren çok net kanıtlar da yeralıyor.

Ayrıca bu naklin yapıldığı yere çok yakın bir alanda, Yunan güvenlik güçlerinin gözetleme kulesinin bulunduğu ve onlar farkına varmadan göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Kaynak: Der Spiegel