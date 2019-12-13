Dünya
Şiddetli rüzgar İsrail askeri üssünü vurdu13 Aralık 2019 Cuma 09:25 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 09:33
İsrail’in güneyinde bulunan askeri üssü şiddetli rüzgarın vurması sonucu 4 İsrail askeri yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Mısır, Ürdün ve İsrail arasında yer alan Necef çölünde bulunan İsrail'e ait askeri üssü şiddetli rüzgar vurdu.
Olayda 4 İsrail askeri yaralandı.
Askeri üs büyük zarar gördü
Yerel kaynaklara göre, bölgedeki kötü hava şartları nedeniyle askeri üs büyük zarar gördü. Toz fırtınasının da meydana geldiği bölgede üste bulunan çok sayıda çadır yıkıldı.
Kaynak: İHA
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