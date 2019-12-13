Mısır, Ürdün ve İsrail arasında yer alan Necef çölünde bulunan İsrail'e ait askeri üssü şiddetli rüzgar vurdu.

Olayda 4 İsrail askeri yaralandı.

Askeri üs büyük zarar gördü

Yerel kaynaklara göre, bölgedeki kötü hava şartları nedeniyle askeri üs büyük zarar gördü. Toz fırtınasının da meydana geldiği bölgede üste bulunan çok sayıda çadır yıkıldı.

Kaynak: İHA