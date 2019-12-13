Dünya
Ahtapotun kollarına sıkışan kartalı balıkçılar kurtardı13 Aralık 2019 Cuma 09:07 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 09:58
Kanada'da bir pasifik ahtapotunun kolları arasında sıkışan kel kartal, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Kanada'da balık çiftliği çalışanı iki kişi, av esnasında bir ahtapotun kolları arasında sıkışmış kartal gördü.
Balıkçılar, ahtapot ile kartalı ayırarak kartalın uzaklaşmasını sağladı.
Balık çiftliği, Facebook hesabından paylaştığı videoda, doğa harikalarını görmeye alışkın olduklarını, ancak bu görüntünün hayatta bir kez görülebilecek bir an olduğunu söyledi.
Kaynak: Reuters
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