Kanada'da balık çiftliği çalışanı iki kişi, av esnasında bir ahtapotun kolları arasında sıkışmış kartal gördü.

Balıkçılar, ahtapot ile kartalı ayırarak kartalın uzaklaşmasını sağladı.

Balık çiftliği, Facebook hesabından paylaştığı videoda, doğa harikalarını görmeye alışkın olduklarını, ancak bu görüntünün hayatta bir kez görülebilecek bir an olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters